مردم ولایت‌مدار مازندران در ۱۷۸مین شب از تجمعات شب‌های اقتدار، با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام، بر این باورند که تنها راه مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا، پیوند عمیق میان اراده مردم و تدبیر مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مردم ولایت‌مدار مازندران در ۱۷۸مین شب از تجمعات شب‌های اقتدار، با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام، بر این باورند که تنها راه مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا، پیوند عمیق میان اراده مردم و تدبیر مسئولان است.

شهروندان مازندران بار دیگر در میدان‌های شهر گرد آمدند تا نماد اراده خود را در حمایت از اقتدار ملی و تداوم حضور در عرصه‌های اجتماعی نشان دهند. این اجتماع که در فضایی صمیمی و پرشور برگزار شد، فراتر از یک تجمع ساده، پیامی روشن برای تقویت همبستگی ملی بود.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات حماسی با تحلیل شرایط موجود، اعلام کردند که هدف اصلی دشمن هدف قرار دادن اتحاد و انسجام ملی از طریق جنگ اقتصادی است. حاضران تأکید کردند: اگر هدف ما شکست دادن اقتصاد آمریکا است، باید تمامی ارکان اقتصادی کشور در کنار هم قرار گیرند و انسجام ملی را به اوج برسانند.

مردم مازندران با اشاره به اهمیت درک متقابل میان لایه‌های مختلف جامعه، گفتند: شرط عبور از سخت‌ترین بحران‌ها، همراهی و همدلی است. اگر مردم و مسئولان با همدلی و پشتیبانی از یکدیگر حرکت کنند، بسیاری از مشکلات گره‌گشایی خواهد شد. وحدت و انسجام، قدرتمندترین سلاح ما در برابر هجمه‌های اقتصادی دشمن است.