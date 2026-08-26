به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فهیمه روشن اظهار کرد: منطقه کهن و تاریخی دشت چمچمال واقع در شهرستان صحنه، از دیرباز خاستگاه فرهنگ، ادب و آیین‌های اصیل ایرانی و اسلامی بوده است. یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های پیوند عمیق باور‌های مذهبی و میراث ناملموس مردم این دیار، برگزاری پرشور و خودجوش آیین‌های سوگواری در ایام محرم به‌ویژه روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی است.

او با اشاره به جایگاه ویژه گردشگری مذهبی و رویدادمحور در توسعه صنعت گردشگری استان، گفت: ارادت خالصانه، قدمت بالا، یکپارچگی جامعه محلی و شیوه خاص و بومی عزاداری مردمان این خطه موجب شد تا پس از تدوین پرونده و پیگیری‌های به‌عمل‌آمده، این آیین ارزشمند به شکل رسمی در تقویم ملی رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت برسد.

روشن با تأکید بر اینکه ثبت رویداد‌های آیینی گامی مؤثر در جهت حفاظت از میراث معنوی و احیای سنت‌های اصیل بومی است، تصریح کرد: استان کرمانشاه ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه گردشگری آیینی و مذهبی دارد.

او افزود: ثبت ملی این رویداد نه تنها بستر مناسبی برای معرفی بهتر غنای فرهنگی و مذهبی مردم دشت چمچمال و شهرستان صحنه فراهم می‌کند، بلکه فرصتی است تا ضمن ساماندهی و هدایت گردشگران آیینی و پژوهشگران حوزه مردم‌شناسی، پیوند میان گردشگری و اصالت‌های بومی بیش از پیش تقویت شود.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای معرفی گسترده‌تر این رویداد و فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب برای بهره‌گیری فرهنگی و توسعه گردشگری مذهبی در منطقه، از اولویت‌های اصلی این معاونت در سال جاری خواهد بود.