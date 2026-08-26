همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مهریز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عملیات اجرایی ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مهریز با حضور حجت‌الاسلام طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد، جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استان و شهرستان مهریز آغاز شد.

حجت‌الاسلام طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد، در این مراسم با تبریک هفته وحدت و هفته دولت، گفت: امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مهریز هستیم و امیدواریم این طرح در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده، یعنی حدود دو سال، تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: این طرح در زمینی به مساحت حدود ۱۰ هزار مترمربع اجرا می‌شود و ساختمان آن در مرحله نخست حدود ۲ هزار و ۱۰۰ مترمربع زیربنا خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: امیدواریم با همت مردم و مسئولان شهرستان مهریز، عملیات اجرایی این طرح به خوبی پیش برود و شاهد به ثمر رسیدن آن در زمان مقرر باشیم.

حجت الاسلام طهماسبی با بیان اینکه هدف اصلی دستگاه قضایی، کاهش مراجعات مردم به محاکم است، گفت: وظیفه اصلی ما این است که تلاش کنیم آگاهی‌های حقوقی مردم افزایش پیدا کند، دعاوی کاهش یابد و مردم کمتر نیازمند مراجعه به دستگاه قضایی باشند؛ با این حال، فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب نیز برای ارائه بهترین خدمات قضایی به مردم ضروری است.

وی درباره منابع مالی این طرح نیز بیان کرد: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح از محل اعتبارات خاص قوه قضائیه تأمین می‌شود که در سفر رئیس قوه قضائیه به استان یزد در نیمه دوم سال گذشته به تصویب رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌ها تصریح کرد: اعتبارات مصوب با توجه به محاسبات در زمان تصویب، به‌طور قطع برای تکمیل کامل طرح کافی نیست؛ از این رو پیگیری‌هایی در سطح استان و شهرستان انجام شده و قول‌های مساعدی نیز برای تأمین منابع تکمیلی گرفته شده است.

حجت الاسلام طهماسبی ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات استانی و شهرستانی در کنار بودجه ملی اختصاص‌یافته از سوی قوه قضائیه، منابع مورد نیاز طرح تأمین شود و ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب مهریز در مدت زمان پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسد.

این طرح با زیربنای ۲ هزار و ۱۰۰ مترمربع و در سه طبقه احداث خواهد شد و نظارت بر روند اجرای آن بر عهده امور عمرانی قوه قضائیه است.