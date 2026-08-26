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مرکز آزمون جهاددانشگاهی از اعلام نتایج بخش تکمیل ظرفیت دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (وزارت کشور) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس این اطلاعیه ، داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود در سامانه مرکز آزمون جهاددانشگاهی به نشانی hrtc.ir ، کارنامه نهایی خود را از قسمت «اعلام نتیجه نهایی تکمیل ظرفیت» مشاهده کنند.
یادآور می شود؛ سایر فرآیندهای مرتبط با ادامه مراحل استخدامی از طریق دستگاه پذیرنده نیرو اطلاعرسانی خواهد شد.
ضمنا نتایج سایر دستگاهها نیز پس از دریافت امتیازات بخش ارزیابی تکمیلی و تایید سازمان اداری استخدامی در مراحل بعدی اعلام خواهد شد.