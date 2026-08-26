مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت از تأسیس ۱۳ مؤسسه جدید فرهنگی قرآن و عترت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرتضی خدمتکار آرانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به موضوعات فعالیت مصوب در هشتادو نهمین هیئت رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرانی گفت: از مجموع ۱۵ مورد درخواستی، ۱۳ فقره مورد موافقت قرار گرفت که شش مؤسسه صرفا به صورت تک منظوره در راستای آموزش عمومی قرآن و عترت و هفت مؤسسه دیگر به صورت چند منظوره علاوه بر موضوع فوق الذکر در حوزه تبلیغ و ترویج و مشاوره مورد تصویب قرار گرفت که جزئیات آن به شرح زیر است:

ردیف / نام موسسه / استان / شهر / موضوع فعالیت مصوب

۱ پیامبر اعظم (ص) / سیستان و بلوچستان / سیب سوران / آموزش عمومی قرآن و عترت، فعالیت‌های تبلیغ و ترویج قرآن و عترت

۲ شاطبیه / گلستان / گنبد / آموزش عمومی قرآن و عترت، فعالیت‌های تبلیغ و ترویج قرآن و عترت

۳ شهید جنگروی / تهران / تهران / آموزش عمومی قرآن و عترت، فعالیت‌های تبلیغ و ترویج قرآن و عترت

۴ سرچشمه حیات / خراسان رضوی / مشهد / آموزش عمومی قرآن و عترت، آموزش تخصصی قرآن و عترت

۵ اقراء / تهران / تهران / آموزش عمومی قرآن و عترت، فعالیت‌های تبلیغ و ترویج قرآن و عترت

۶ بیت النور / آذربایجان شرقی / چاراویماق / آموزش عمومی قرآن و عترت

۷ جامعه القرآن آل طه / اردبیل / اردبیل / آموزش عمومی قرآن و عترت

۸ رهروان شریعت و طریقت / کردستان / سقز / آموزش عمومی قرآن و عترت

۹ دارالعباد / قزوین / البرز / آموزش عمومی قرآن و عترت

۱۰ فروغ قرآن / مرکزی / اراک / آموزش عمومی قرآن و عترت، فعالیت‌های تبلیغ و ترویج قرآن و عترت

۱۱ مشکات / ایلام / ایلام / آموزش عمومی قرآن و عترت

۱۲ بیت النور حضرت زهرا (س) / فارس / شیراز / آموزش عمومی قرآن و عترت

۱۳ نور البیان میبد / یزد / میبد / آموزش عمومی قرآن و عترت، فعالیت‌های تبلیغ و ترویج قرآن و عترت، مشاوره حوزه قرآن و عترت.