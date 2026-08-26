سرپرست اداره‌کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم از آغاز طرح تجهیز مساجد استان به انرژی پاک برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: هم‌زمان با هفته دولت، ۸ نیروگاه خورشیدی به بهره‌برداری رسید و مجوز توسعه این طرح تا ظرفیت ۵۳۰ کیلووات برای ۳۱ مسجد صادر شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس اعلام سرپرست اداره‌کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم، در گام نخست تجهیز پایگاه های دینی به انرژی پاک، با اعطای رایگان تجهیزات به ارزش ۱.۵ میلیارد تومان، ۸ مسجد استان به چرخه تولید انرژی خورشیدی پیوستند تا ضمن کمک به پدافند غیرعامل، زمینه خوداتکایی مالی اماکن مذهبی فراهم شود.

حجت‌الاسلام علی زمزم در این خصوص افزود: مساجد به عنوان کانون‌های اصلی فرهنگی و اجتماعی باید در مسیر خوداتکایی و کارآمدی حرکت کنند. این طرح راهبردی با هدف ایجاد درآمد پایدار برای مساجد و تقویت زیرساخت‌های انرژی در راستای پدافند غیرعامل اجرایی شده است.

وی با اشاره به ظرفیت ایجادشده تصریح کرد: تاکنون مجوز نصب پنل‌ها برای ۳۱ مسجد استان صادر شده که مجموع ظرفیت تولید برق آن‌ها به ۵۳۰ کیلووات می‌رسد.

سرپرست اداره‌کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم در پایان از ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد متقاضی دعوت کرد تا برای بهره‌مندی از این فرصت که علاوه بر درآمدزایی پایدار، خدمتی به شبکه توزیع برق کشور نیز محسوب می‌شود، با این اداره‌کل همکاری نمایند.