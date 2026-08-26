به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان، در بازرسی از یک واحد انبار در اصفهان، هزار و ۶۰۰ عدد باتری خودرو به ارزش ۷۰ میلیارد ریال و ۱۳ هزار و ۱۶۳ لیتر انواع روغن خودرو به ارزش ۷۰ میلیارد ریال با تخلف ثبت نکردن موجودی کالا و ورود و خروج آن در سامانه جامع انبار‌ها کشف و ضبط شد.

پرونده این تخلف برای اجرای مراحل قانونی به پلیس امنیت اقتصادی تحویل شد.