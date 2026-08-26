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رویداد تولید محتوای بسیج قهرمان محله در بیرجند با هدف معرفی و ترویج فرهنگ شهدا و همچنین مطالبه گری و انعکاس مسائل و مشکلات محلات آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بیرجند گفت: رویداد تولید محتوای بسیج «قهرمان محله» با هدف معرفی و ترویج فرهنگ شهدا و همچنین مطالبهگری و انعکاس مسائل و مشکلات محلات، همزمان با گرامیداشت روز جهانی مسجد و در راستای برگزاری کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی و اجلاسیه ۶۴۵ شهید شهرستان بیرجند آغاز شد.
سرهنگ طالبی افزود: در شهرستان بیرجند ۲۸۴ پایگاه مقاومت بسیج فعالیت دارند که در هر یک از این پایگاههای مقاومت بسیج، تیمهای تولید محتوای فضای مجازی مساجد، در قالب سازمان فضای مجازی بسیج خراسان جنوبی مشغول فعالیت هستند.
وی گفت: یکی از محورهای این رویداد، معرفی شهدای هر محله و تبیین راه، منش، وصایا و سیره شهداست؛ بهویژه شهدایی که در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اقدامات شاخصی انجام دادهاند و به مقام شهادت نائل آمدند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بیرجند افزود: گروههای تولید محتوای مسجد با بهرهگیری از آثار و وصایای شهدا، محتوای فاخر و اثرگذار تولید میکنند تا مردم، به ویژه نسل جوان، با شخصیت، آرمانها و سبک زندگی شهدا بیشتر آشنا شوند.
سرهنگ طالبی گفت: محور دیگر این رویداد، شناسایی و انعکاس مسائل و مشکلات محلات است.
وی افزود: گروههای تولید محتوا با حضور میدانی در محلات، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم را احصا کرده و در موارد قابل پیگیری، مطالبه گری منصفانه و مبتنی بر حق مردم را دنبال میکنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بیرجند گفت: در همین راستا، در برخی موارد مسئولان به مساجد و محلات دعوت میشوند تا مسائل و مطالبات مردم به صورت مستقیم مطرح و برای رفع مشکلات، پیگیری لازم انجام شود و گروههای تولید محتوا نیز این فرایند را برای آگاهی مردم و مطالبهگری عمومی انعکاس میدهند.