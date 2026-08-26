دانشگاه‌های مختلف کشور با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، زمان‌بندی فعالیت‌های آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: اصل برگزاری آموزش عالی در سال تحصیلی جدید ، حضوری است و کلاس‌ها مطابق برنامه آموزشی برگزار خواهند شد.

همچنین بر اساس اعلام تقویم آموزشی دانشگاه‌های بزرگ کشور، کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ از ۲۸ شهریور تا ۴ مهر آغاز و امتحانات پایان ترم نیز از ۱۹ تا ۲۸ دی‌ماه شروع می‌شود.

دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران، خوارزمی، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، علامه طباطبائی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، صنعتی اصفهان و اصفهان، تقویم آموزشی خود را منتشر کرده‌اند که بر اساس آن، زمان انتخاب واحد، آغاز و پایان کلاس‌ها، حذف و اضافه، ارزشیابی و امتحانات پایان نیمسال مشخص شده است.

بررسی این تقویم‌ها نشان می‌دهد که با وجود تفاوت در زمان‌بندی دانشگاه‌ها، بیشتر مراکز آموزش عالی فعالیت آموزشی نیمسال جدید را از اواخر شهریورماه آغاز خواهند کرد و کلاس‌های درس تا دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

وضعیت تقویم آموزشی ۱۴ دانشگاه برتر کشور به شرح زیر است :

دانشگاه صنعتی شریف: کلاس‌ها از ۴ مهر ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۵ دی ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند. امتحانات پایان نیمسال از ۲۶ دی ۱۴۰۵ آغاز و تا ۱۰ بهمن ادامه دارد.

دانشگاه شهید بهشتی: کلاس‌ها از ۱ مهر ۱۴۰۵ آغاز و در ۳۰ دی به پایان می‌رسند. امتحانات از ۳ بهمن شروع و تا ۱۷ بهمن برگزار می‌شود.

دانشگاه خوارزمی: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۶ دی تمام می‌شوند. امتحانات از ۲۶ دی تا ۱۳ بهمن برگزار خواهد شد.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز می‌شوند و هفته پایانی کلاس‌ها تا ۱۵ دی ادامه دارد. امتحانات از ۱۹ دی آغاز و تا ۱ بهمن برگزار می‌شود.

دانشگاه تهران: کلاس‌ها از ۴ مهر ۱۴۰۵ آغاز و در ۲۳ دی به پایان می‌رسند. امتحانات پایان ترم از ۲۴ دی آغاز و تا ۸ بهمن ادامه دارد.

دانشگاه تربیت مدرس: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۵ دی به پایان می‌رسند. امتحانات از ۱۹ دی آغاز می‌شود؛ امتحانات تخصصی نیز از ۲۶ دی تا ۷ بهمن برگزار خواهد شد.

دانشگاه علامه طباطبائی: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۵ دی به پایان می‌رسند. امتحانات پایان ترم از ۲۶ دی تا ۱۰ بهمن برگزار می‌شود.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و تا ۱۷ دی ادامه دارند. امتحانات پایان نیمسال از ۱۹ دی ۱۴۰۵ آغاز و تا ۵ بهمن برگزار می‌شود.

دانشگاه الزهرا(س) : کلاس ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۷ دی به پایان می رسد. امتحانات پایان ترم از ۲۰ دی تا ۷ بهمن برگزار می شود.

دانشگاه علم و صنعت : کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۰ دی به پایان می‌رسند. امتحانات پایان ترم از ۱۹ دی آغاز می شود.

دانشگاه تبریز: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۷ دی تمام می‌شوند. امتحانات از ۱۹ دی آغاز می شوند.

دانشگاه فردوسی مشهد: کلاس‌ها از ۴ مهر ۱۴۰۵ آغاز و در ۲۳ دی به پایان می‌رسند. امتحانات پایان ترم از ۲۸ دی آغاز می شود.

دانشگاه صنعتی اصفهان: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۵ دی به پایان می‌رسند. امتحانات پایان ترم از ۱۹دی آغاز می شود.

دانشگاه شیراز: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۵ دی به پایان می‌رسند. امتحانات پایان ترم از ۲۰دی آغاز می شود.

بر اساس این گزارش ، شروع کلاس‌های نیمسال اول ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در دانشگاه‌های بررسی‌شده بین ۲۸ شهریور تا ۴ مهر ۱۴۰۵ است و پایان کلاس‌ها عمدتاً بین ۱۵ تا ۳۰ دی‌ماه خواهد بود. امتحانات پایان نیمسال نیز در بیشتر دانشگاه‌ها از ۱۹ تا ۲۸ دی‌ماه آغاز می‌شود و تا اوایل یا اواسط بهمن ادامه دارد.