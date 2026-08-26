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مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از اجرای سه طرح زیرساختی و فرآورشی در میدان قلعهنار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رامین حاتمی گفت: یک واحد نمکزدایی با ظرفیت ۲۰ هزار بشکه در روز و مجموعه تزریق گاز با ظرفیت ۱۱ میلیون فوت مکعب طی دو تا سه ماه آینده در میدان قلعه نار به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی با اشاره به اینکه با راهاندازی مجموعه تزریق گاز، گازهای همراه تولید جمعآوری و برای تزریق مجدد به میدان استفاده میشود، ادامه داد: همچنین طرح توسعه ظرفیت نمکزدایی و فرآورش نفت خام در این میدان در قالب قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی و با سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال اجراست و پیشبینی میشود ظرف یک سال آینده به بهرهبرداری برسد.
مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خاطر نشان کرد: این طرح از نخستین طرحهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش بالادست صنعت نفت خواهد بود و با ایجاد ظرفیتهای جدید فرآورشی، زمینه افزایش تولید نفت خام در منطقه قلعهنار و میادین اقماری بالارود و کبود را فراهم میکند.
حاتمی تأکید کرد: تکمیل این زیرساختها، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید و فرآورش نفت خام، زمینه توسعه فعالیتهای عملیاتی و ایجاد فرصتهای جدید برای اشتغال و رونق اقتصادی منطقه را فراهم خواهد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تعامل با جامعه پیرامونی و مسئولان محلی اظهار کرد: پیشبرد طرحهای توسعهای در مناطق نفتی نیازمند همکاری و همراهی مجموعههای محلی است و این تعامل میتواند به تسریع اجرای پروژهها و بهرهمندی بیشتر منطقه از آثار توسعهای صنعت نفت کمک کند.