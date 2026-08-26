معاون استاندار خوزستان از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خواست دستور بررسی فوری و توقف طرح‌های انتقال آب و سدسازی در بالادست تا تعیین تکلیف مطالعات و ملاحظات زیست‌محیطی صادر شود.

تاکید معاون استاندار خوزستان بر توقف فوری طرح‌های انتقال آب و سدسازی در بالادست

تاکید معاون استاندار خوزستان بر توقف فوری طرح‌های انتقال آب و سدسازی در بالادست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون استاندار خوزستان خواستار توقف طرح‌های انتقال آب و سدسازی در بالادست استان شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان در نشست شورای حفاظت کیفی کارون با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به نگرانی‌های زیست‌محیطی ناشی از اجرای برخی طرح‌های انتقال آب و سدسازی در بالادست استان، خواستار بررسی فوری و توقف این طرح‌ها تا تکمیل مطالعات زیست‌محیطی و اجتماعی شد.

سیدمهران علم‌الهدایی افزود: این موضوع را پیش از این نیز در نشست فعالان محیط زیست مطرح کردم و با توجه به اهمیت آن، مجددا درخواست دارم مورد توجه ویژه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان ادامه داد: با توجه به دستور رسمی معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه تا زمان تکمیل مطالعات زیست‌محیطی، اجتماعی و سایر بررسی‌های لازم، اقدامی در این زمینه انجام نشود، انتظار می‌رود این موضوع به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

علم‌الهدایی گفت: در حال حاضر شاهد انجام اقداماتی در برخی مناطق بالادست حوزه آبریز خوزستان هستیم که از جمله آنها می‌توان به طرح‌های واقع در سرشاخه‌های رودخانه اعلا، سد آبریز مارون ۲ و سد پارسیان در بالادست حوزه رودخانه زهره اشاره کرد.

وی از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خواست دستور بررسی فوری و توقف این طرح‌ها تا تعیین تکلیف مطالعات و ملاحظات زیست‌محیطی صادر شود.

معاون استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود درباره ضرورت آمادگی برای پیامد‌های احتمالی پدیده ال‌نینو در پاییز امسال هشدار داد.

وی خاطر نشان کرد: براساس پیش‌بینی‌ها، احتمال افزایش قابل توجه آورد سدها، وقوع سیلاب‌های شدید و طغیان رودخانه‌ها وجود دارد و باید از هم‌اکنون تمهیدات لازم برای مدیریت این شرایط اندیشیده شود.

علم‌الهدایی با تاکید بر اهمیت کنترل کیفیت آب رودخانه‌ها در شرایط بارندگی‌های شدید افزود: با توجه به احتمال نفوذ سیلاب به شبکه‌های فاضلاب و بروز پس‌زدگی فاضلاب در شهر‌ها و مناطق مختلف، دستگاه‌های متولی باید اقدامات پیشگیرانه لازم را از هم‌اکنون در دستور کار قرار دهند.

شینا انصاری، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، صبح روز دوشنبه در سفری ۲ روزه وارد استان خوزستان شد.

این سفر همزمان با هفته دولت و با هدف افتتاح و بهره‌برداری از چند طرح و پروژه محیط‌زیستی، بررسی میدانی مسائل و چالش‌های زیست‌محیطی استان، پیگیری طرح‌های اولویت‌دار و تقویت همکاری میان مجموعه محیط‌زیست، دستگاه‌های اجرایی، صنایع و تشکل‌های مردم‌نهاد انجام شده است.

تقویت زیرساخت‌های محیط‌زیستی، توسعه طرح‌های کاهش و کنترل آلایندگی، حفاظت از منابع آبی و تالاب‌ها و افزایش مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مردم در حفاظت از محیط‌زیست از جمله محور‌های سفر انصاری به خوزستان بود.