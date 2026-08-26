به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس هیات کشتی فیروزه گفت:در این رقابت یک روزه تیم های شهرستان فیروزه، سپاهان اصفهان، لبنیات هراز آمل و چهارمحال و بختیاری با یکدیگر رقابت کردند.

امیر عباس حامدی نژاد افزود:از هر گروه 2 تیم به مرحله دوم صعود خواهند کرد که حساسیت و جذابیت مسابقات را بیشتر کرده است.

رئیس هیات کشتی فیروزه افزود: تیم لبنیات هراز آمل در این مسابقات اول شد و تیم سپاهان اصفهان دوم شد، فیروزه و چهارمحال و بختیاری نیز حذف شدند.