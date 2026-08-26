

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از امروز چهارشنبه چهارم شهریور ۱۴۰۵ ثبت سفارش واردات انواع روغن آغاز شده و واردکنندگان می توانند بدون محدودیت های قبلی نسبت به اجرای روند واردات اقدام کنند.

بر این اساس، واردات انواع روغن خام گیاهی (سویا، کلزا و آفتابگردان) و روغن پالم بدون لحاظ سقف و سابقه واردکنندگان مجاز است.

بیش از ۹۰ درصد روغن مصرفی ایران از طریق واردات مستقیم روغن و یا دانه های روغنی تامین می شود.