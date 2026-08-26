شبکه تماشا در پاسخ به درخواست‌های مخاطبان و علاقه‌مندان مجموعه‌های غربی، نظرسنجی‌ای را برای انتخاب اثر مورد نظر جهت پخش برگزار کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نظرسنجی، مخاطبان می‌توانند از میان مجموعه های «دوران کهن»، «رودخانه برفی»، «پزشک دهکده» و «گروه ضربت»، گزینه مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

انتخاب شما از بین مجموعه های زیر کدام است؟

۱. دوران کهن

۲. رودخانه برفی

۳. پزشک دهکده

۴. گروه ضربت

علاقه‌مندان برای ثبت نظر خود می‌توانند عدد مربوط به گزینه انتخابی را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۵۳ ارسال کنند.