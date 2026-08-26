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معاون اجرایی رئیسجمهور در سفر یک روزه خود به گیلان، تصفیهخانه نهضت ملی مسکن رشت را افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تصفیهخانه فاضلاب نهضت ملی مسکن واقع در مسکن مهر رشت، امروز با حضور محمدجعفر قائمپناه سرپرست نهاد ریاست جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور به بهرهبرداری رسید.
این تصفیهخانه با ظرفیت تصفیه ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب فاضلاب در شبانهروز و پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصد، در مرحله بهرهبرداری آزمایشی است.
با بهرهبرداری از این طرح، فاضلاب جمعآوری شده از طریق ۲۵ کیلومتر شبکه اصلی و فرعی و ۵ کیلومتر خط انتقال و تلمبهخانه ساخته شده در محدوده مسکن مهر، وارد تصفیهخانه فاضلاب مسکن مهر میشود.
تصفیهخانه نهضت ملی مسکن رشت، پوشش دهنده جمعیت ۶۳ هزار نفر است و با اعتباری افزون بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه ساخته شده است.
افزایش سطح بهداشت جامعه، جلوگیری از شیوع بیماریها، ایجاد ظرفیت مناسب در منطقه به منظور توسعه صنایع و افزایش اشتغال با تأمین آب پایدار از پساب خروجی و جلوگیری از آلودگی آب رودخانه گوهررود و تالاب انزلی از مزایای اجرای از این طرح است.