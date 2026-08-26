به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان نی ریز گفت: گزارشی مبنی‌ بر واژگونی پژو پارس در کیلومتر ۱۵ جاده نی ریز_سیرجان به هلال‌احمر اعلام شد.

مهدی عبادی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی هلال‌احمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه یک جان باخته مرد و دو مصدوم مرد به همراه داشت، که نجاتگران پس از تثبیت صحنه، اقدام به انجام کمک‌های اولیه کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان نی ریز در پایان گفت: مصدومان این حادثه برای ادامه روند درمانی با همکاری عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند و تنها جان باخته این حادثه را به عوامل انتظامی تحویل دادند.