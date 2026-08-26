پخش زنده
امروز: -
با فراهم شدن بستر ایجاد همکاری ایران و اندونزی در خصوص حاکمیت دادهها توانمندیهای مکمل دو طرف توسعه مییابد
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر ارتباطات راهبردی و امور بینالملل دانشگاه براواجایا اندونزی در مراسم پایانی المپیاد دانشجویی هوش مصنوعی گفت:وقتی از پردازش دادهها تصاویر صحبت میشود، باید درباره معنای حاکمیت دادهها و تأثیر آن بر آینده جهان اسلام فکر کرد و احیای تمدن اسلامی و رشد و پیشرفت جهان اسلام در دنیای مدرن میتواند در حوزه هوش مصنوعی جایگاه ویژهای داشته باشد.
سید عبدالله اسقاف افزود:هیچ کشوری بهتنهایی نمیتواند همه تجهیزات و امکانات موردنیاز فناوری را در اختیار داشته باشد؛ بنابراین از تجهیزات و امکانات موجود در جهان استفاده میکنیم.
وی ادامه داد:حاکمیت در پردازش دادهها و تصاویر به معنای انزوا در استفاده از فناوریها نیست و باید دید از کدام بخشها باید بهصورت جهانی استفاده کرد و کدام بخشها باید در سیطره خودمان باقی بماند.
اسقاف گفت: دادهها تنها یک مجموعه خام نیستند؛ با تحلیل آنها دانش به دست میآید که هوش مصنوعی دادهها را به دانش تبدیل میکند، از این دانش برای تصمیمگیری استفاده میشود و این توانمندی برای ساخت و تقویت آینده جهان اسلام اهمیت دارد.
وی افزود: در مهندسی داده، دادهها استخراج، تغییر و مرتبط میشوند و این فرایند، پایه و اساس فناوری اطلاعات برای تبدیل و بارگذاری دادههاست؛ بنابراین وقتی درباره حاکمیت دادهها صحبت میشود باید دانست این حاکمیت از همین دادهها و اطلاعات بنیادین آغاز میشود.
مدیر ارتباطات راهبردی و امور بینالملل دانشگاه براواجایا اندونزی ادامه داد:در پردازش تصویر، یک دوربین تصویر ایجاد میکند، اما این تصویر در ابتدا تنها یک داده خام است و امروزه رایانهها این دادهها را دریافت، تصاویر را پردازش و تبدیل میکنند و اگر دادهها پردازش شده و تغییر پیدا میکنند، همچنان مالک آنها باقی بمانیم و این تمایز در استفاده از اینترنت و فناوری اهمیت زیادی دارد، البته نباید به هوش مصنوعی
وابسته شویم و دادهها و هوش مصنوعی باید تحت کنترل ما باشند.
وی گفت: ایران و اندونزی در خصوص فناوری تفاوتهایی دارند، اما این تفاوتها میتواند بهعنوان یک مزیت استفاده شود، میتوانیم از یکدیگر یاد بگیریم و توانمندیهای مکمل خود را توسعه دهیم.
مدیر ارتباطات راهبردی و امور بینالملل دانشگاه براواجایا اندونزی افزود: وقتی درباره استفاده از هوش مصنوعی در آینده جهان اسلام صحبت میکنیم، بهتر است بدانیم، این فناوری چه توانمندیهایی میتواند برای ما ایجاد کند، فناوری میتواند به حاکمیت فناوری کمک کند و یکی از عناصر بنیادی برای احیای تمدن اسلامی باشد.
وی ادامه داد:احیای تمدن اسلامی به معنای افزایش توانمندیها برای دستیابی به محصولات، علم و فناوری در جهان مدرن امروز است و هوش مصنوعی میتواند در این مسیر به ما کمک کند.
اسقاف گفت: باید توانمندیهای خودمان را در استفاده از هوش مصنوعی افزایش دهیم تا بتوانیم جهان پیرامون خود را بهتر بفهمیم، دادهها را پردازش کنیم، به تولید علم برسیم و درباره امور خودمان تصمیم بگیریم و ایران و اندونزی میتوانند در خصوص حاکمیت دادهها با یکدیگر همکاری کنند.