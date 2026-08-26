جشنواره مدارس فوتبال استان یزد با حضور ۱۶ باشگاه ورزشی و شرکت نونهالان فوتبال‌آموز، با هدف ایجاد فضای شاد، تقویت رقابت سالم و توسعه فعالیت‌های ورزشی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول کمیته جوانان هیئت فوتبال استان یزد گفت: در این جشنواره ۱۶ باشگاه ورزشی حضور داشتند و نونهالان شرکت‌کننده در قالب دو گروه هشت تیمی به رقابت پرداختند. دهقانی افزود: هر تیم در جریان این رویداد، پنج دیدار دوستانه برگزار کرد تا بازیکنان در فضایی سالم و صمیمی، ضمن کسب تجربه، توانمندی‌های خود را محک بزنند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره اظهار کرد: در پایان این رویداد، به همه تیم‌های شرکت‌کننده کاپ و جوایزی اهدا شد.

مسئول کمیته جوانان هیئت فوتبال استان یزد، ایجاد فضایی شاد و بانشاط، تقویت روحیه رقابت سالم و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعداد‌های فوتبال در رده نونهالان را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.