به گفته مقامات امداد و نجات، پس از مهار آتش‌سوزی در اتاق نوزادان بیمارستان PIMS، روند خنک‌سازی آغاز شده است.

به گفته مقامات محلی، گروه‌های امداد و نجات از جمله ۶ خودروی آتش‌نشانی و ۴ آمبولانس در عملیات امداد و نجات شرکت داشتند. آتش‌سوزی در طبقه سوم بخش MCH بیمارستان PIMS رخ داد.