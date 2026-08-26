۱۵ نوزاد در آتشسوزی بیمارستان PIMS اسلامآباد جان باختند
به گزارش بخش مکتوب روزنامه جنگ، در پی آتشسوزی در بخش نوزادان بیمارستان PIMS در اسلامآباد پاکستان، ۱۵ نوزاد جان خود را از دست دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ به نقل از منابع امدادی، آتشسوزی زمانی آغاز شد که یک کمپرسور تهویه مطبوع در بخش نوزادان این بیمارستان منفجر شد و به جان باختن ۱۵ نوزاد انجامید.
مقامات بیمارستان PIMS میگویند که در زمان آتشسوزی ۱۶ نوزاد در بخش نوزادن بودند. ۱۵ کودک در آتشسوزی جان باختند در حالی که یک کودک نجات یافت.
به گفته مقامات امداد و نجات، پس از مهار آتشسوزی در اتاق نوزادان بیمارستان PIMS، روند خنکسازی آغاز شده است.
به گفته مقامات محلی، گروههای امداد و نجات از جمله ۶ خودروی آتشنشانی و ۴ آمبولانس در عملیات امداد و نجات شرکت داشتند. آتشسوزی در طبقه سوم بخش MCH بیمارستان PIMS رخ داد.
به گفته اداره منطقه، ۱۴ نوزاد در این حادثه به طور کامل سوختند. کمیتهای به ریاست معاون کمیسر اضافی برای بررسی این حادثه و تعیین علل آتشسوزی تشکیل شده است.