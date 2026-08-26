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نمایشگاه مجازی یک میراث و دو سرزمین

نمایشگاه مجازی یک میراث و دو سرزمین، روایتی است از اشتراکات فرهنگی و هنری ایران و تاجیکستان. رخدادی که این روز‌ها به میزبانی ارگ جهانی گلستان به صورت مجازی در ایران و تاجیکستان در حال برگزاریست.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴- ۰۹:۳۳
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برچسب ها: ایران و تاجیکستان ، فرهنگ و هنر ، میراث جهانی کاخ گلستان ، کاخ گلستان ، نمایشگاه مجازی عکس
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