نمایشگاه مجازی یک میراث و دو سرزمین، روایتی است از اشتراکات فرهنگی و هنری ایران و تاجیکستان. رخدادی که این روز‌ها به میزبانی ارگ جهانی گلستان به صورت مجازی در ایران و تاجیکستان در حال برگزاریست.