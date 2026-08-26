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کارشناس هواشناسی ایلام گفت: امروز ۴ شهریور و فردا ۵ شهریور توده هوای گرم در استان استقرار دارد و در نواحی گرمسیری دمای فراتر از ۵۰ درجه پیشبینی میشود؛ اما از اواسط هفته آینده کاهش محسوس دما رخ میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز و فردا توده هوای گرم در سطح استان استقرار دارد و به ویژه در نواحی گرمسیر، شدت گرما بیشتر است و احتمال رخداد دماهای فراتر از ۵۰ درجه وجود دارد.
وی افزود: هرچند برای فردا و پسفردا یک کاهش جزئی در نواحی شمالی استان خواهیم داشت و به شکل موقتی توده هوای گرم تضعیف میشود، اما انتظار داریم برای اواسط هفته آینده، کاهش نسبتاً محسوس دما در سطح استان رخ دهد و این توده هوای گرم خارج شود و وضعیت دمایی استان به حالت نرمال تا کمتر از نرمال برسد.
احمدینژاد گفت: تا پایان هفته، افزایش سرعت باد را در سطح استان داریم، به ویژه در نوار مرزی و نواحی جنوبی استان سرعت وزش باد بیشتر است که میتواند به سازههای سبک و موقتی آسیب وارد کند.