وزیر کشور در سفر به خراسان جنوبی دو طرح کارخانه کاشی و سرامیک و واحد هیدروکربن را در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امروز با حضور وزیر کشور کارخانه کاشی و سرامیک در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک افتتاح شد.

با بهره برداری از این طرح در مرحله اول برای ۳۵۰ نفر شغل ایجاد شده و با اجرای مرحله دوم زمینه اشتغال ۱۰۰ نفر دیگر فراهم می شود.

وزیر کشور همچنین واحد هیدروکربن سبک و سنگین را در این منطقه افتتاح کرد.

این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۱۸۰ هزار تن انواع هیدروکربن‌های سبک و سنگین و میعانات گازی شیرین و با اعتبار ۲ و نیم میلیون دلار با سرمایه گذاری خارجی کشور پاکستان به بهره برداری رسید و برای ۵۰ نفر شغل ایجاد شد.

وزیر کشور در آئین افتتاح این طرح‌ها گفت: مهم‌ترین اولویت دولت ایجاد بستر و تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاران و رفع موانع تولید است.

مومنی افزود: همان طور که نیرو‌های مسلح خوش درخشیدند و موجب پیروزی ایران عزیزمان شدند کارآفرینان و تولید کنندگان هم در سنگر جنگ اقتصادی در حال فعالیت هستند و برای آبادانی و سازندگی کشور تلاش می‌کنند.

وی گفت: مهم‌ترین وظیفه استانداران ایجاد تسهیل برای تولید و رفع موانع است.

وزیر کشور افزود: دولت باید در عرصه تولید تصدی گری را به صفر برساند و تسهیلات و زیرساخت را برای کارآفرینان، تولید کنندگان و سرمایه گذاران فراهم کند.