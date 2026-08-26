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۷ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال برای اجرای طرحهای آبرسانی و فاضلاب در آذربایجان غربی اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب آذربایجان غربی با اشاره به اختصاص ۷ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال برای اجرای طرحهای آبرسانی و فاضلاب در استان گفت: ۱۴ طرح آبرسانی و جمعآوری فاضلاب همزمان با هفته دولت بهره برداری و عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
نجفی افزود: از این تعداد، ۱۲ طرح آبرسانی و تامین آب شرب شهری و روستایی و ۲ طرح جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب روستایی است.
مجتبی نجفی همچنین از آغاز عملیات اجرایی ۳ طرح آبرسانی روستایی همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها ۳۲۵ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده که با اتمام آنها بیش از ۳ هزار نفر جمعیت روستایی ساکن در ۲۱ روستای استان، از آب شرب بهداشتی و پایدار برخوردار خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت عملیات اجرایی احداث پکیج تصفیهخانه آب پیرانشهر با ظرفیت ۲۰۰ لیتر بر ثانیه و اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال نیز آغاز میشود.