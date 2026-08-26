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آثار راهیافته به هجدهمین جشنواره «بانوی کرامت»، پس از طی پنج مرحله تخصصی، از ارزیابی اجمالی و تفصیلی تا داوری نهایی و تعیین آثار برگزیده و شایسته تقدیر بررسی و رتبهبندی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرتضی کرامتی، مدیرکل پژوهشهای عمومی حوزههای علمیه خواهران، در تکمیل خبر پایان مراحل ارزیابی هجدهمین جشنواره «بانوی کرامت»، گفت: در این دوره، ۵ هزار و ۷۰۷ اثر از سوی ۴ هزار و ۱۷۶ طلبه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و آثار واجد شرایط، در قالب فرایندی چندمرحلهای مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: در مرحله ارزیابی اجمالی، آثار از حیث انطباق با ضوابط جشنواره، ساختار علمی، موضوع، مسئله پژوهش و کیفیت اولیه، در مدیریتهای استانی و با راهبری معاونان پژوهش استانها بررسی شدند. این مرحله با مشارکت ۲۰۲ ارزیاب استانی انجام شد که در نتیجه آن، ۲ هزار و ۷۵۸ اثر در چرخه ارزیابی باقی ماندند.
کرامتی ادامه داد: آثار پذیرفتهشده در مرحله اجمالی، در گام دوم وارد ارزیابی تفصیلی شدند. در این مرحله، محتوای علمی، روش تحقیق، میزان نوآوری، انسجام مطالب، اعتبار منابع و قابلیت بهرهبرداری از نتایج هر اثر با دقت بیشتری بررسی شد. ارزیابی تفصیلی با مشارکت ۳۵ ارزیاب تخصصی انجام گرفت و ۲ هزار و ۳۵۳ اثر به تأیید ارزیابان تفصیلی رسیدند.
مدیرکل پژوهشهای عمومی حوزههای علمیه خواهران بررسی آثار در کمیته علمی را سومین مرحله این فرایند دانست و خاطرنشان کرد: نتایج ارزیابیهای اجمالی و تفصیلی در کمیته علمی بررسی شد و پس از تطبیق امتیازها و ملاحظه گزارشهای داوران، ۱۲۳ اثر برای بررسیهای تکمیلی و داوری نهایی انتخاب شدند.
کرامتی با اشاره به گستره جغرافیایی آثار منتخب اولیه، تصریح کرد: این ۱۲۳ اثر متعلق به پژوهشگرانی از ۲۶ استان کشور بود که ۱۱۰ اثر در بخش عمومی و ۱۳ اثر در بخش ویژه قرار داشتند.
وی ارزیابی داوران نهایی را چهارمین مرحله فرآیند داوری برشمرد و اظهار کرد: آثار منتخب اولیه، افزون بر امتیازهای کسبشده در مراحل اجمالی و تفصیلی، در اختیار داوران نهایی قرار گرفتند تا کیفیت علمی، اصالت پژوهش، نوآوری، کاربردپذیری نتایج و شایستگی هر اثر برای کسب رتبه، بهصورت مستقل بررسی شود.
مدیرکل پژوهشهای عمومی حوزههای علمیه خواهران عنوان کرد: در پنجمین و آخرین مرحله، گزارشهای داوران نهایی همراه با امتیازهای مراحل پیشین، بار دیگر در کمیته علمی بررسی شد و آثار برگزیده و شایسته تقدیر تعیین شدند. همچنین میزان جوایز بخشهای گوناگون، با توجه به نوع اثر، رتبه، بخش جشنواره و ضوابط حمایتی مناطق خاص مشخص شد.
کرامتی در پایان تأکید کرد: طراحی این فرآیند چندمرحلهای با هدف افزایش دقت و عدالت در داوری، جلوگیری از اتکای نتیجه نهایی به نظر یک ارزیاب صورت گرفته است. این شیوه، زمینه شناسایی دقیقتر آثار شاخص را فراهم میکند.
وی استفاده از داوران جوان و متخصص در کنار ارزیابان باتجربه، برگزاری داوری در چند مرحله، بررسی میزان و نحوه استفاده از هوش مصنوعی و انجام مشابهتیابی در مرحله داوری نهایی، همچنین پیشبینی بخش تقدیر از داوران برتر را از جمله مزایا و نوآوریهای هجدهمین دوره جشنواره «بانوی کرامت» برشمرد.