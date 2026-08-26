به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «راه‌تاز» هر روز ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

در این مستند جمعی از هنرمندان کشور با هدف بازدید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی کشور مسیر ۱۸۳۰ کیلومتری، از چابهار تا اروند را پیموده‌اند.

علاقه‌مندان به حضور در مسابقه «ته‌لیگ» در شبکه نسیم عدد ۱ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۵۲۰ بفرستند.

در این مسابقه شرکت‌کنندگان برای کسب عنوان آشپز نهایی با هم رقابت می‌کنند.

«پاندای دانا» از فردا، هر روز ساعت ۱۱:۳۰ از شبکه فراتر پخش و ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه بازپخش می‌شود.

این پویانمایی داستان پاندایی است که همیشه بچه‌ها را در حل مشکلاتشان راهنمایی می‌کند.

«ماجرای گوریل با دیوید آتِن‌برو» به زودی از شبکه چهار پخش می‌شود.

روابط اجتماعی، پیوند‌های خانوادگی، همکاری و رقابتِ، نژادی از گوریل‌های در حال انقراض موضوع این مستندِ محصولِ ۲۰۲۶ است.