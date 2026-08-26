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در گرامیداشت هفته دولت طرح های عمرانی ، اقتصادی و خدماتی در شهرستان های استان سمنان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در شاهرود با حضور استاندار سمنان ۱۵۹ طرح عمرانی و اقتصادی با ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی ۳۰ طرح با دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه آغاز شد.
بهره برداری از واحد تولید روغنهای صنعتی از جمله این طرحها بود.
بهره برداری از ۲۰ نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلوات با ظرفیت ۴ مگاوات در شهرک صنعتی شاهرود دیگر طرح هفته دولت در شاهرود بود.
همچنین ساختمان اداری شرکت شهرکهای صنعتی شاهرود به بهره برداری رسید.
سید مصطفی موسوی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان گفت: این ساختمان با زیربنای ۳۸۵ مترمربع و ۲۰ میلیارد تومان هزینه احداث شده است.
در گرمسار نیز با حضور معاون توسعه و منابع انسانی استاندار سمنان به صورت همزمان ۱۶۵ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۲۸ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
بهرهبرداری از ۱۹ پروژه عمرانی و خدماتی در دیباج با اعتبار ۴۲ میلیارد تومانر با حضور معاون اقتصادی استاندار سمنان ، رونمایی از مجموعهی جدید واحدهای اقامتی در منطقه گردشگری پیرخوشدر کلاته رودبار؛ سرمایهگذاری ۱۵ میلیارد تومانی از دیگر طرح هایی بود که به مناسبت هفته دولت در استان سمنان افتتاح شد.