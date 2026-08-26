به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری امروز صبح و در حاشیه بازدید از طرح های پیرامون قلعه فلک‌الافلاک خرم‌آباد با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم لرستان، اظهار کرد: مردم لرستان مردمی خون‌گرم، بافضیلت و مهمان‌نواز هستند و حضور در این استان برای من افتخار بزرگی است.



رضا صالحی امیری؛ با اشاره به انتخاب لرستان برای حضور در چارچوب تقسیم کار اعضای دولت، افزود: در سراسر کشور اعضای دولت در استان‌های مختلف حضور پیدا کرده‌اند و من نیز برای بررسی مسائل و ظرفیت‌های لرستان به این استان سفر کرده‌ام.



وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در لرستان تصریح کرد: اراده‌ای جدی در مدیریت استان، استاندار و مجموعه مدیریتی و اجرایی لرستان شکل گرفته است و این عزم و انگیزه می‌تواند منشأ تحولات بزرگی در استان باشد.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: آنچه امروز در لرستان در حال شکل‌گیری است، یک حرکت بزرگ برای آینده استان است و مردم لرستان، مردم ایران و گردشگران خارجی در آینده نزدیک آثار این تحول را خواهند دید.



به گفته صالحی امیری، در هفته دولت بیش از ۱۰۰ طرح در حوزه گردشگری به بهره‌برداری می‌رسد که بخش قابل توجهی از آنها شامل هتل‌ها و اقامتگاه‌هاست و افتتاح این طرح‌ها ظرفیت اقامتی و خدماتی کشور را افزایش خواهد داد.



وی با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری لرستان گفت: اعتبار لرستان، اعتبار ایران است و میراث فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری این استان یکی از سرمایه‌های ارزشمند کشور در جهان امروز به شمار می‌رود.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری لرستان خاطرنشان کرد: هر اقدامی که امروز در مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری و معرفی ظرفیت‌های استان انجام شود، در آینده با حضور گسترده گردشگران داخلی و خارجی آثار و دستاورد‌های خود را نشان خواهد داد.



همچنین با قدردانی از تلاش مجموعه دولت در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن ایام، همه همکاران دولت در سراسر کشور در کنار مردم حضور داشتند و تلاش کردیم تا حد امکان به نیاز‌ها و مطالبات مردم پاسخ داده شود.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه اظهار کرد: از همه رسانه‌ها می‌خواهم این حرکت و تحول آغاز شده در لرستان را به‌درستی روایت کنند؛ چون این مسیر می‌تواند علاوه بر توسعه گردشگری و فرهنگی، چهره اقتصادی استان را نیز متحول کند.