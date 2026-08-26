پیگیری مستمر ایمنی بازار در دستور کار فرمانداری تهران
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران در جلسه کمیته ایمنی بازار تهران، بر ضرورت همکاری همهجانبه دستگاههای مسئول در این حوزه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سعید بشیری در این جلسه که با حضور نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران؛ آیینی شهردار منطقه ۱۲ و جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت تامین اعتبار مشخص برای ایمنی بازار گفت: پیگیری ویژه برای افزایش اختصاص اعتبارات ویژه ایمنی و ساماندهی بازار بزرگ تهران از سازمان برنامه و بودجه استان، شورای شهر و شهرداری و اعتبارات داخلی دستگاههای های اجرایی و خدمات رسان صورت گرفته و این موضوع بهعنوان یک اولویت و مطالبه جدی توسط فرمانداری تهران دنبال میشود.
وی در خصوص اقدامات زیرساختی انجامشده، افزود: شرکت فاضلاب تهران با همکاری مدیریت شهری، عملیات اجرایی بخش اول طرح فاضلاب را بهصورت اجرای عملیات شبانه با توجه به شرایط خاص تردد روزانه در بازار به طول دو کیلومتر به انجام رسانده و ادامه آن در قالب یک طرح چهار کیلومتری جدید در دستور کار این شرکت قرار دارد.
وی اضافه کرد: شرکت توزیع برق نیز ساماندهی و بهسازی شبکه برق را برابر برنامه پیش میبرد و شرکت گاز نیز اقدامات خود را مطابق ضوابط و دستورالعملهای ایمنی برنامهریزی و اجرا میکند.
بشیری همچنین با اشاره به اینکه کمیته مذکور هم اکنون با محوریت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران تشکیل میشود، بر اهمیت بالای اجرای مولفههای ایمنی سراهای بازار و نقش کلیدی کسبه در تحقق این مهم تصریح و تاکید کرد: همکاری و تعامل نزدیک میان دستگاههای اجرایی، خدماترسان و بازاریان، رمز موفقیت در اجرای برنامههای ایمنی است.