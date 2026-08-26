به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی با اشاره به اعتبارات مصوب سفر رییس‌جمهور به خوزستان در حوزه راه و راهداری اظهار کرد: در این سفر مجموعا ۶۷۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های حوزه راه و راهداری استان به تصویب رسید که ۳۰۰ میلیارد تومان آن برای بهسازی و روکش آسفالت محور‌های فرعی و ۳۷۰ میلیارد تومان برای احداث راه‌های روستایی اختصاص یافت.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش، ۱۰۰ درصد تعهدات مالی ملی از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، از جمله از محل تخصیص قیر، محقق شده است و در بخش اعتبارات استانی نیز به طور میانگین ۶۰ درصد تخصیص انجام شده که این میزان تخصیص، بیانگر اعتبارات تامین‌شده و رسیده به مرحله پرداخت و هزینه‌کرد برای اجرای پروژه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با تشریح بخشی از عملکرد این اداره کل از هفته دولت سال گذشته تاکنون گفت: در حوزه بهسازی و روکش آسفالت، مجموعا ۸۲۸ کیلومتر روکش آسفالت در محور‌های مختلف استان اجرا شده است. از این میزان، ۳۵۶ کیلومتر مربوط به راه‌های اصلی و شریانی، ۲۸۹ کیلومتر راه‌های فرعی و روستایی و ۱۸۳ کیلومتر نیز روکش حفاظتی می‌باشد. همچنین ۴۶۲ کیلومتر عملیات لکه‌گیری و درزگیری در سطح راه‌های استان انجام شده است.

خسروی یکی دیگر از اقدامات شاخص راهداری خوزستان را توسعه راه‌های روستایی عنوان کرد و گفت: در این مدت ۱۹۱ کیلومتر راه روستایی در استان احداث شده است. توسعه و بهسازی راه‌های روستایی نقش مهمی در ارتقای دسترسی روستاها، تسهیل جابه‌جایی و بهبود ایمنی و کیفیت تردد در این مناطق دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی راه‌ها اظهار کرد: بیش از ۱۰ هزار کیلومتر خط‌کشی در محور‌های استان انجام شده و ۱۹۷ هزار عدد علائم ترافیکی و بازتاب ایمنی نیز نصب شده است. همچنین ۲۰۱ کیلومتر حفاظ بتنی و فلزی در محور‌های استان اجرا و ۹۸ کیلومتر روشنایی طولی نیز ایجاد شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: در این مدت ۱۶۴ دستگاه پل و ابنیه فنی احداث یا تعمیر شده و عملیات تنقیه و لایروبی ۲۳۲ دستگاه نیز انجام گرفته است.