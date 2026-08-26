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۱۰ تکواندوکار کشورمان برای حضور در اردوی آمادهسازی تیم ملی برای شرکت در مسابقات جایزه بزرگ موجو کره جنوبی دعوت شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم ملی تکواندو مردان ایران از امروز چهارشنبه با ورود ملیپوشان آغاز میشود و تمرینات تیم از صبح پنجشنبه در محل اردو پیگیری خواهد شد.
با نظر پیام خانلرخانی سرمربی تیم ملی تکواندو ایران ابوالفضل زندی، مهدی رزمیان، مهران برخورداری، امیرسینا بختیاری، آرین سلیمی، محمدحسین یزدانی، مهدی حاجیموسایی، علیاصغر علیمرادیان، دانیال بزرگی و رادین زینالی نفرات دعوتشده به این اردو هستند.
مسابقات تکواندو جایزه بزرگ موجو کره جنوبی از ۱۳ تا ۱۶ شهریورماه برگزار میشود و نمایندگان ایران از روز ۱۴ شهریورماه رقابت خود را برابر حریفان آغاز خواهند کرد.
همچنین مسعود حجیزواره، سجاد مردانی و حسن کیایی به عنوان مربی در کادر فنی تیم ملی حضور دارند.