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مدیرکل دامپزشکی خوزستان با اشاره به اجرای گسترده برنامههای بهداشتی و پیشگیرانه در حوزه مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و حیوان در یک سال گذشته، گفت: در این مدت بیش از ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نوبت واکسیناسیون دام سبک و سنگین در استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر عسکریفرد اظهار کرد: در راستای پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان و صیانت از سرمایههای دامی استان، بیش از ۱۹ میلیون نوبت سر ایمن سازی در دام سبک و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نوبت سر ایمن سازی در دام سنگین انجام شده است.
وی افزود: در حوزه مبارزه با انگلهای خارجی دام نیز طی یک سال گذشته بیش از ۴۸۵ هزار مورد سمپاشی دام سبک و سنگین انجام شده است که نقش مهمی در کنترل بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان دارد.
مدیرکل دامپزشکی خوزستان ادامه داد: همچنین در راستای کنترل و پیشگیری از عوامل بیماریزا در محیط نگهداری دام، بیش از ۱۳ میلیون مترمربع جایگاه دام سمپاشی شده است.
عسکریفرد با اشاره به اهمیت پایش مستمر وضعیت بهداشتی جمعیت دامی استان گفت: در یک سال گذشته بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مورد پایش و مراقبت از جمعیت دام استان توسط مجموعه دامپزشکی خوزستان انجام شده است.
وی تصریح کرد: اجرای مستمر برنامههای واکسیناسیون، سمپاشی، پایش و مراقبت از جمعیت دامی، از مهمترین اقدامات دامپزشکی برای پیشگیری از بروز و گسترش بیماریها و تأمین سلامت دام و جامعه به شمار میرود.