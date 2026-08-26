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معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از اجرای بیش از ۲۷۰ کیلومتر عملیات بهسازی و ایمنسازی در محورهای استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرتضی بهداروندی معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: بهبود کیفیت جادهها و ارتقای ایمنی تردد زائران و مسافران در شبکه راههای خوزستان از اولویتهای اصلی این ادارهکل است.
او افزود: در این راستا، عملیات بهسازی و ایمنسازی با تمرکز بر کیفیت اجرا در محورهای شریانی، اصلی و روستایی استان انجام شده و بیش از ۱۶۸ هزار تن آسفالت در این پروژهها به کار رفته است.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ادامه داد: در این مدت، ۸۰ کیلومتر روکش تقویتی و ۲۳ کیلومتر روکش حفاظتی در بزرگراهها، راههای اصلی، فرعی و روستایی اجرا شد.
بهداروندی گفت: بیش از ۳۵ کیلومتر راه روستایی نیز با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال احداث شده است.
او با اشاره به اجرای عملیات نگهداری راهها افزود: ۱۳۲ کیلومتر عملیات لکهگیری و درزگیری با هدف صیانت، بهسازی و نگهداری از راههای موجود خوزستان اجرا شد که بیش از سه هزار میلیارد ریال اعتبار به خود اختصاص داد.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: مجموع اعتبار هزینهشده برای اجرای این حجم از عملیات، ۱۳ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال است و امیدواریم تداوم این روند به ارتقای محسوس کیفیت جادههای استان منجر شود.