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بر اساس جدیدترین گزارش سراسری، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴، با ۱۸ پله ارتقا، از رتبه ۲۹ در سال ۱۴۰۳ به رتبه ۱۱ کشور رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این جهش نشاندهنده بهبود قابل توجه عملکرد این شورا و جدیتر شدن فرآیند تعامل میان دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی استان است.
این ارتقا در شرایطی رقم خورده که پیگیری مستمر و حمایت ویژه استاندار کرمانشاه از شورای گفتوگو، زمینه توجه بیشتر به مسائل و مطالبات بخش خصوصی و دنبال کردن راهکارهای عملی برای رفع موانع کسبوکار را فراهم کرده است.
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، یکی از مهمترین سازوکارهای قانونی برای انتقال مسائل فعالان اقتصادی به نظام تصمیمگیری است و میتواند در رفع موانع تولید، تسهیل سرمایهگذاری، بهبود فضای کسبوکار و اصلاح فرآیندهای اداری نقشآفرینی کند.