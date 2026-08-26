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مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران از بهرهبرداری ۸۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاههای خورشیدی در استان تهران همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: در مجموع احداث ۳۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۱۷ ساختگاه استان برنامهریزی شده است.
فرهاد شبیهی، مدیرعامل برق منطقهای تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی؛ با اشاره به توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان تهران گفت: ۸۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: برای احداث ۳۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان تهران برنامهریزی شده و ساختگاههای این طرح مشخص شدهاند و سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز در ۱۷ ساختگاه در حال اجرای پروژهها هستند.
شبیهی با بیان اینکه توسعه انرژی خورشیدی میتواند بخشی از نیاز مصرف برق تهران را تأمین کند، گفت: با اجرای همزمان طرحهای مختلف در حوزه تولید برق، ظرفیت مناسبی به شبکه برق استان تهران اضافه خواهد شد.
مدیرعامل برق منطقهای تهران همچنین از پیگیری طرح نیروگاههای خورشیدی خانگی خبر داد و گفت: تجهیز واحدهای مسکونی به سامانههای خورشیدی، با سرمایهگذاری کمتر میتواند به افزایش پایداری شبکه و تأمین برق کمک کند.