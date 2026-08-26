فرماندار مشهد گفت: در صورت تداوم اختلافات اعضای شورای شهر مشهد و برگزار نشدن جلسات با تعیین ضرب الاجلی نامه انحلال شورای شهر را به شورای حل اختلاف استان ارسال خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار ویژه مشهد گفت: فرمانداری مشهد در این مدت هر نوع همکاری ممکن را با اعضاء شورای شهر مشهد داشته و اقدام به میانجی‌گری بین اعضا کرده است و حتی پیشنهاد داده‌ایم تا قدرت را به شکلی متوازن بین خود تقسیم کنند.

سید حسن حسینی افزود: فرمانداری تا ظهر شنبه آینده و پیش از سالروز ولادت رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) به شورا فرصت داده تا فعالیت خود را از سر بگیرند در غیر این صورت درخواست انحلال شورا به شورای حل اختلاف استان ارسال خواهد شد.

وی هشدار داد: در صورت به تفاهم نرسیدن اعضای شورا با هم، نامه انحلال آن در چارچوب ماده ۱۱۹ قانون شورا‌های اسلامی شهر و روستا ارسال خواهد شد.

حسینی گفت: ارسال نامه انحلال شورا برخلاف خواست ما است، اما متاسفانه بواسطه اختلافات داخلی حدود ۴۰ روز شورای شهر مشهد جلسه‌ای برگزار نکرده و مسائل شهری معطل مانده و ۶۰ طرح و لایحه معطل تصمیم گیری شورا است.

وی افزود: تداوم وضع موجود و عدم برگزاری جلسات شورای شهر برای مشهد تبعات و مشکلاتی در پی دارد و حتی ممکن است مشکلات امنیتی برای شهر ایجاد کند بنابراین فرمانداری در تصمیم خود برای انحلال شورا جدی است.