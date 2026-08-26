به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار شهرستان فیروزه گفت: افتتاح و بهره برداری از جدول گذاری، زیرسازی و توسعه آسفالت معابر روستا‌های اقبالیه، تقی آباد، قالیباف، شوری، نجف آباد و گلشن آباد افتتاح طرح آبرسانی از شهر فیروزه به روستای بُزقوچان به طول یک و نیم کیلومترو بهره مندی حدود ۱۸۰۰ نفر از آب شرب سالم و بهداشتی، افتتاح همزمان ۱۱۸ واحد ساخت و مقاوم سازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) از جمله این طرح‌ها است.

محمداسماعیل نصرآبادی افزود: افتتاح طرح ساماندهی و بهسازی گلزار شهدای روستا‌های اَمان آباد، فَهنِه، چِزگ، تپه جیک و حصارنو افتتاح پارک بازی کودکان در روستای اَمان آباد، افتتاح طرح همزمان طرح پایش تصویری روستا‌های اَمان آباد، قالیباف، حیدرآباد، رباطی، سُبیان و بهره برداری از واحد تولیدی مرغداری گوشتی در روستای کلاته زمان آباد از طرح‌هایی بود که در شهرستان فیروزه به بهره برداری رسید.