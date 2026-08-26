عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، به عنوان نماینده هیئت دولت در افتتاح طرح‌های هفته دولت استان گلستان در سفری دو روزه وارد استان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری آشوراده پس از ۳۰سال و افتتاح سد آقدکش پس از ۱۴ سال از مهم‌ترین برنامه‌های سفر معاون رئیس‌جمهور به گلستان است.

معاون رئیس‌جمهور در این سفر دو روزه قرار است علاوه بر حضور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح های کلیدی استان حضور یابد.