در صد و هفتاد و هشتمین قرار شبانه همدان بر حفظ وحدت، همراهی دولت و ملت و ایستادگی در برابر فشار‌های اقتصادی و تبلیغات دشمن تأکید شد.

تأکید مردم بر حفظ وحدت و همراهی دولت و ملت

تأکید مردم بر حفظ وحدت و همراهی دولت و ملت

در صد و هفتاد و هشتمین قرار شبانه؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، صد و هفتاد و هشتمین شبِ قرار مردم مقاوم ایران، بار دیگر با حضور مردم در میادین شهر‌های کشور برگزار شد؛ حضوری که این بار با محوریت حفظ وحدت، همراهی دولت و ملت و ایستادگی در برابر فشار‌های اقتصادی و تبلیغات دشمن همراه بود.

مردم با تأکید بر اینکه دشمن در میدان جنگ سخت و دیپلماسی به اهداف خود نرسیده است، می‌گویند در جنگ اقتصادی نیز با حفظ همبستگی و حمایت از یکدیگر، اجازه تحقق رؤیای دشمن برای به زانو درآوردن ملت ایران را نخواهند داد.

در آستانه گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت، از حاضران درباره ماندگارترین ویژگی دولتمردان شهید پرسیدیم؛ خدمت بی‌وقفه به مردم، اخلاص و حضور در کنار مردم از جمله ویژگی‌هایی بود که مردم بر آن تأکید کردند.

حاضران همچنین همراهی مردم و مسئولان را یکی از الزامات عبور از شرایط سخت اقتصادی دانستند و بر نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی، افزایش تاب‌آوری و کمک به رفع مشکلات کشور تأکید کردند.

مردم همچنین جنگ اقتصادی و تبلیغاتی دشمن را تلاشی برای تضعیف اقتصاد و ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان دانستند و تأکید کردند حفظ آرامش، همدلی و حمایت از هموطنان می‌تواند این نقشه را خنثی کند.

در بخش دیگری از این اجتماع، بر ضرورت حفظ وحدت میان مردم و مسئولان تأکید شد؛ حاضران معتقد بودند در شرایط کنونی، مسئولان باید با پرهیز از اختلاف و حاشیه، همدل و متحد برای حل مشکلات کشور تلاش کنند.

این قرار شبانه، صدای مردمی است که می‌گویند با وجود فشار‌های اقتصادی، راه عبور از مشکلات را در وحدت، همدلی و ایستادگی می‌دانند.