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امروز چهارم شهریور ۱۴۰۵، در بازار فیزیکی هیدروکربوری بورس انرژی ایران مجموعاً ۱۹۴ هزار و ۸۷۹ تن فرآورده هیدروکربوری عرضه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از این میزان، ۲۵ هزار و ۳۱۲ تن در رینگ داخلی و ۱۶۹ هزار و ۵۶۷ تن در رینگ بینالملل عرضه میشود. همچنین ۲ هزار و ۸۸۸ تن افزایش حجم عرضه در رینگ داخلی ثبت شده است.
در بازار برق نیز مجموعاً ۴۷ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۳۶۰ کیلوواتساعت برق عرضه خواهد شد که شامل ۱۷۶ هزار و ۴۰۰ کیلوواتساعت برق عادی و ۴۷ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۹۶۰ کیلوواتساعت برق آزاد است. در تابلوی برق سبز عرضهای انجام نخواهد شد.