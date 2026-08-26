امروز چهارم شهریور ۱۴۰۵، در بازار فیزیکی هیدروکربوری بورس انرژی ایران مجموعاً ۱۹۴ هزار و ۸۷۹ تن فرآورده هیدروکربوری عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از این میزان، ۲۵ هزار و ۳۱۲ تن در رینگ داخلی و ۱۶۹ هزار و ۵۶۷ تن در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود. همچنین ۲ هزار و ۸۸۸ تن افزایش حجم عرضه در رینگ داخلی ثبت شده است.

در بازار برق نیز مجموعاً ۴۷ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۳۶۰ کیلووات‌ساعت برق عرضه خواهد شد که شامل ۱۷۶ هزار و ۴۰۰ کیلووات‌ساعت برق عادی و ۴۷ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۹۶۰ کیلووات‌ساعت برق آزاد است. در تابلوی برق سبز عرضه‌ای انجام نخواهد شد.