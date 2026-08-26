پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل از کشف و ضبط ۵۰ تن آلایش دامی فاسد و غیرقابل مصرف در یکی از سردخانههای اطراف شهر اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صاوسیما، مرکز اردبیل فرزاد جامعی، مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل اظهار داشت: با همکاری دستگاه قضایی و نظارت بهداشتی مستمر همکارانمان، یک محموله شامل مواد خام دامی فاسد شده در یکی از سردخانههای اطراف شهر اردبیل کشف شد.
وی گفت: به دنبال گزارشهای مکرر و حضور اکیپهای بهداشتی دامپزشکی در این سردخانه، محمولهای بالغ بر 50 تن آلایش دامی کشف شد که به صورت غیرمجاز نگهداری شده و قصد عرضه به بازار را داشتند که با اقدام بهنگام، جلوی این تخلف گرفته شد.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل ادامه داد: این فرآورده خام دامی شامل کلهپاچه گاو، سیرابی و آلایش دامی بوده که به دلیل فاسد بودن، باید از چرخه مصرف خارج میشد.
جامعی بیان کرد: به دنبال بازرسیهای همکاران دامپزشکی، فرد مورد نظر به عنوان متخلف تحویل مراجع قضایی شد و 19 تن از این محموله با دستور قضایی در چرخه معدومسازی قرار گرفت.
وی افزود: 31 تن مابقی نیز بعد از انجام نمونهبرداری و ارسال به آزمایشگاه، در روزهای آینده از چرخه خارج خواهد شد و قطعاً ما به بستهبندیهای روی این مواد آلایشی حساسیت داریم و به یقین این میزان آلایش نیز از چرخه مصرف انسانی خارج خواهد شد.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل خاطرنشان کرد: با مراقبتهایی که همکاران ما در دامپزشکی انجام میدهند، سعی بر این است تا اجازه ورود چنین محمولههای فاسد و غیرقابل مصرف به چرخه عرضه گرفته شده و به نوعی شرایط بهتری را در عرضه مواد خام دامی سالم نظارهگر باشیم.