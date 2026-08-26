تالاب بندعلی خان برای کاهش گردوغبار استان تهران احیا می شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: احیای تالاب بندعلی خان و تأمین حق آبه آن، علاوه بر حفظ یکی از اکوسیستمهای حساس استان، میتواند در کاهش گردوغبار و مخاطرات زیست محیطی مناطق اطراف تهران نقش مؤثری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حسن عباس نژاد در آیین آغاز عملیات اجرایی احیای تالاب بندعلی خان با اشاره به اهمیت اکولوژیک این تالاب گفت: تالاب بندعلی خان یکی از اکوسیستمهای حساس در محدوده استان تهران است که از ظرفیت و اهمیت قابل توجهی در حفظ تعادل زیستمحیطی منطقه برخوردار است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با قدردانی از دستگاههای مشارکت کننده در این فرآیند بیان داشت: در این مسیر، دستگاه قضایی، فرمانداری، استانداری تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و سایر مجموعههای مرتبط همکاری و همراهی مؤثری داشتند که نتیجه آن تثبیت و تعریف حق آبه و آغاز اقدامات اجرایی برای احیای تالاب بندعلی خان است.
وی همچنین از پیگیریهای رئیس جمهور و تأکید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای احیای تالاب بندعلی خان قدردانی کرد و افزود: با توجه به پیگیریهای انجام شده از سوی وزارت نیرو و مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست، پیش بینی میشود در سالجاری شرایط مناسبی برای تأمین آب تالاب در فصل آبی فراهم شود.
عباس نژاد با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در احیای تالاب تصریح کرد: احیای پایدار تالاب تنها با تأمین مقطعی آب محقق نمیشود، بلکه نیازمند مدیریت جامع منابع آب در حوزه آبخیز تالاب است. جریانهای سطحی از منابع مهم تغذیه آبهای زیرزمینی هستند و مدیریت صحیح این جریانها میتواند در تقویت سفرههای زیرزمینی و ایجاد شرایط پایدار برای احیای تالاب مؤثر باشد.
وی افزود: در کنار تأمین حق آبه، مدیریت مصرف آب در حوزههای مختلف نیز اهمیت ویژهای دارد و باید با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، الگوی مناسب آبیاری و مدیریت علمی مصرف آب، زمینه ذخیره و تأمین منابع مورد نیاز تالاب را فراهم کنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: رویکرد اصلی در احیای تالاب بندعلی خان، حرکت به سمت مدیریت علمی، یکپارچه و پایدار منابع آب است تا ضمن حفظ کارکردهای اکولوژیک تالاب، از شکل گیری و گسترش کانونهای گردوغبار جلوگیری شده و زمینه حفاظت از محیط زیست و ارتقای تاب آوری منطقه در برابر مخاطرات اقلیمی فراهم شود.
وی با اشاره به خشک شدن تالاب طی سالهای گذشته افزود: یکی از عوامل مؤثر در ایجاد و انتشار گردوغبار، به ویژه در فصل تابستان و هنگام وزش بادهای شدید، میتواند ناشی از کانونهای گردوغبار موجود در بستر خشک تالاب باشد؛ موضوعی که در برخی فصول، آثار آن در شهر تهران و مناطق و شهرهای پیرامونی نیز مشاهده میشود.
عباس نژاد ادامه داد: امسال با پیگیریهای انجام شده، مدیریت یکپارچه و رویکرد جدی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و همچنین همراهی فرمانداری، استانداری و مسئولان محلی، اقدامات مؤثری برای تثبیت حق آبه تالاب و فراهم کردن مقدمات اجرایی احیای آن انجام شد.