مدیرعامل پست بانک مازندران در ادامه اجرای طرح موفق پرداخت تسهیلات به شالیکاران، گام جدیدی در حمایت از تولید و صادرات محصولات کشاورزی برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل پست بانک مازندران از آغاز طرح پرداخت تسهیلات ویژه به باغداران این استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف تأمین سرمایه در گردش، نوسازی باغات و افزایش توان صادراتی محصولات باغی، در راستای سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی پست بانک اجرا می شود.

حسینی افزود: این تسهیلات با همکاری ۱۷ شعبه ناظر و ۴۰۰ باجه بانکی روستایی در سراسر استان بعنوان گسترده‌ترین شبکه خدمات دهی بانکی ارائه خواهد شد تا دسترسی روستاییان و باغداران به خدمات بانکی تسهیل گردد.

وی گفت: کلیه باغداران و متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست، می‌توانند به شعب و باجه‌های بانکی روستایی پست بانک در سراسر استان مازندران مراجعه نمایند.