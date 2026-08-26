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جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط روز جمعه ششم شهریور سبب افزایش رطوبت و شرجی در آبادان و خرمشهر می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا روز جمعه تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت و سپس طی روزهای شنبه و یکشنبه روند افزایش دما مورد انتظاراست.
همچنین تا اواسط روز جمعه نیز جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی استان خواهد شد.
در این ایام با توجه به بالابودن شاخصهای ناپایداری، ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظهای درارتفاعات شمالی و شرقی وجود خواهد داشت.
رطوبت کنونی در شهرهای آبادان و خرمشهر را ۷۵ درصد اعلام کرد و افزود: دید افقی در این دو شهر به ۵ هزار متر رسیده است.
اداره کل هواشناسی استان خوزستان درباره استقرار توده هوای گرم و رخداد دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر طی روزهای شنبه و یکشنبه هفتم و هشتم شهریور در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی استان هشدار قرمز صادر کرد.
در شبانه روز گذشته اهواز با دمای ۵۰ و ایذه با دمای ۲۶.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۵۰ و کمینه دمای ۲۹.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.