جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط روز جمعه ششم شهریور سبب افزایش رطوبت و شرجی در آبادان و خرمشهر می شود.

افزایش رطوبت و شرجی تا اواسط روز جمعه ششم شهریور در آبادان و خرمشهر

افزایش رطوبت و شرجی تا اواسط روز جمعه ششم شهریور در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز جمعه تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت و سپس طی روز‌های شنبه و یکشنبه روند افزایش دما مورد انتظاراست.

همچنین تا اواسط روز جمعه نیز جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی استان خواهد شد.

در این ایام با توجه به بالابودن شاخص‌های ناپایداری، ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار‌های پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای درارتفاعات شمالی و شرقی وجود خواهد داشت.

رطوبت کنونی در شهر‌های آبادان و خرمشهر را ۷۵ درصد اعلام کرد و افزود: دید افقی در این دو شهر به ۵ هزار متر رسیده است.

اداره کل هواشناسی استان خوزستان درباره استقرار توده هوای گرم و رخداد دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر طی روز‌های شنبه و یکشنبه هفتم و هشتم شهریور در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی استان هشدار قرمز صادر کرد.

در شبانه روز گذشته اهواز با دمای ۵۰ و ایذه با دمای ۲۶.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۵۰ و کمینه دمای ۲۹.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.