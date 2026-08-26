به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان ‌وبلوچستان با اشاره به اهمیت راهبردی این محور گفت: با تقویت توان اجرایی، تجهیز کارگاه‌ها و بکارگیری تمامی ظرفیت ها امید داریم بتوانیم شتاب بخشی بیشتری به این طرح بدهیم .

عطااله اکبری در بازدید از قطعات سه، چهار و پنج محور خاش– زاهدان گفت:

با هدف دسترسی مردم به مسیر استاندارد قرار است این محور مهم ارتباطی در یک سال آینده به‌صورت دوبانده در اختیار مردم قرار بگیرد.