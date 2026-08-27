اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با کسب ۸ رتبه برتر در بخش فناوری و تولیدات رسانه‌ای سی‌امین جشنواره سراسری قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افتخار دیگری برای این دانشگاه بدست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه با کسب ۸ رتبه برتر در بخش فناوری و تولیدات رسانه‌ای سی‌امین جشنواره سراسری قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افتخار دیگری برای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رقم زدند.

در رشته «تولید و طراحی اپلیکیشن موبایل»، در بخش اساتید، دکتر مهدی رهبر رتبه دوم و دکتر ظاهر ادهم رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش کارکنان نیز مهدی فیضی‌زاده با کسب رتبه اول و اسماعیل قویدل با کسب رتبه دوم این رشته موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند. همچنین امیرحسین پورصالحی در رشته «پادپخش» (پادکست) رتبه سوم را به دست آورد.

در بخش دانشجویان، سینا دایی در رشته تولید و طراحی اپلیکیشن موبایل رتبه دوم و مهدی همرنگ در رشته «موشن‌گرافی» رتبه دوم را کسب کردند. همچنین سجاد بایرامی از کارکنان دانشگاه در بخش «فضای مجازی» شایسته تقدیر شناخته شد.

کسب این عناوین، برگ دیگری از موفقیت‌های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در عرصه‌های فرهنگی و قرآنی است و توانمندی و حضور فعال اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه در حوزه فناوری و تولیدات رسانه‌ای را نشان می‌دهد.