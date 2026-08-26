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بازار مصالح ساختمانی امروز (۴ شهریور ۱۴۰۵) با ثبات قیمت سیمان و افزایش نرخ در بیشتر مقاطع میلگرد و تیرآهن همراه بود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی، سیمان پاکتی تهران(تیپ ۲) عمده ۲۵۳ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان ۲۸۹ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان معامله میشود.
همچنین سیمان پاکتی مازندران با قیمت ۲۶۳ هزار تومان، سیمان پاکتی مدلل با قیمت ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان خرید و فروش میشود.
در بازار میلگرد، بیشتر مبادی با افزایش قیمت همراه بودند به طوری که میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با ۲ هزار تومان افزایش، ۷۲ هزار و ۹۳۶ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائمرازی با ۳ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش، ۷۲ هزار و ۹۳۶ تومان و میلگرد ۸ آجدار ظفر بناب با ۶۰۰ تومان افزایش، ۷۴ هزار و ۲۲۰ تومان قیمتگذاری شدهاند.
همچنین میلگرد ۱۸ ساده A۱ آیین صنعت با ۲ هزار تومان افزایش، ۷۷ هزار و ۶۴ تومان، میلگرد ۱۰ آجدار A۳ پردیس آذربایجان با ۷۰۰ تومان افزایش، ۷۳ هزار و ۵۷۸ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش، ۷۵ هزار و ۲۲۹ تومان معامله میشود.
میلگرد ۱۲ ساده A۱ نوین متین نیز با ۳ هزار تومان افزایش، به ۷۶ هزار و ۱۴۷ تومان رسیده است.
در بازار تیرآهن نیز مانند روز گذشته، روند قیمتها در بیشتر محصولات افزایشی بود. تیرآهن ۱۸ ذوبآهن اصفهان با ۵ هزار تومان افزایش، ۱۰۰ هزار و ۹۱۷ تومان، تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با ۶۰۰ تومان افزایش، ۸۰ هزار و ۶۴۲ تومان و تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد با ۵ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش، ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان معامله میشود.
همچنین تیرآهن ۲۰ آریان فولاد با ۲ هزار تومان افزایش، ۸۶ هزار و ۵۵ تومان معامله میشود و تیرآهن ۱۶ فابریک فایکو نیز ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان و تیرآهن ۱۴ فابریک کرمانشاه ۸۵ هزار و ۳۲۱ تومان قیمتگذاری شده است.