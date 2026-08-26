استمرار حضور پرشور مردم در صدو هفتادو هشتمین شب از اجتماعات شبانه

صد و هفتاد و هشتمین شب از اجتماع ایرانیان در میادین و خیابان‌ها برگزار شد. مردم در این اجتماعات تاکید کردند، دشمن همانند جنگ نظامی در جنگ اقتصادی هم شکست خواهد خورد.