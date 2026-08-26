امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

استمرار حضور پرشور مردم در صدو هفتادو هشتمین شب از اجتماعات شبانه

صد و هفتاد و هشتمین شب از اجتماع ایرانیان در میادین و خیابان‌ها برگزار شد. مردم در این اجتماعات تاکید کردند، دشمن همانند جنگ نظامی در جنگ اقتصادی هم شکست خواهد خورد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴- ۰۹:۱۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
عرضه بانک مرکزی و کاهش نرخ ارز در بازار
عرضه بانک مرکزی و کاهش نرخ ارز در بازار
۱۴۰۵-۰۶-۰۳
جایگاه‌های سوخت در آتش شایعات
جایگاه‌های سوخت در آتش شایعات
۱۴۰۵-۰۶-۰۳
تاکید مردم بر ادامه همبستگی اجتماعی و ملی تا پیروزی بر دشمن
تاکید مردم بر ادامه همبستگی اجتماعی و ملی تا پیروزی بر دشمن
۱۴۰۵-۰۶-۰۴
تداوم میدان داری مردم در تجمعات شبانه
تداوم میدان داری مردم در تجمعات شبانه
۱۴۰۵-۰۶-۰۴
خبرهای مرتبط

وحدت و انسجام ملی شعار اصلی سنگر خیابان در گلستان

حضور پرشور مردم فیروزکوه در اجتماع شبانه ۱۷۷

پیام وحدت ساکنان کیش در صد و هفتاد و هشتمین شب از حماسه خیابان

طوفان وحدت در شب ۱۷۸؛ پاسخ مردم شهر ری به جنگ اقتصادی آمریکا

اجتماع شبانه مردم اردبیل در کنار پیکر شهید

وحدت وبصیرت در شب‌های مقاومت کرمان

حضور حماسی مردم خراسان شمالی در ۱۷۸ شب از قرار‌های شبانه

مردم استان اصفهان ایستاده در سنگر خیابان

برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، وحدت ، اتحاد و انسجام ملت
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 