رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان پردیس در نشست خبری هفته وقف، با اشاره به وجود ۴۲ موقوفه در حوزه‌ی استحفاظی، از اولویت‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های دانش‌بنیان و تولید تجهیزات پزشکی در شهرک صنعتی جاجرود خبر داد.

رئیس اوقاف پردیس؛ ۴۲ موقوفه در راستای خدمات اجتماعی و توسعه تولیدات دانش‌بنیان

رئیس اوقاف پردیس؛ ۴۲ موقوفه در راستای خدمات اجتماعی و توسعه تولیدات دانش‌بنیان

خبرگزاری صدا و سیما، محمودی در نشست خبری به مناسبت هفته وقف گفت: در حوزه استحفاظی شهرستان پردیس ۴۲ موقوفه وجود دارد که عمده نیات آنها مرتبط با عزاداری، تعزیه‌داری و اطعام در مناسبت‌های مرتبط با حضرت سیدالشهدا(ع) است. به گزارشمحمودی در نشست خبری به مناسبت هفته وقف گفت: در حوزه استحفاظی شهرستان پردیس ۴۲ موقوفه وجود دارد که عمده نیات آنها مرتبط با عزاداری، تعزیه‌داری و اطعام در مناسبت‌های مرتبط با حضرت سیدالشهدا(ع) است.

وی با اشاره به برخی موقوفات شاخص شهرستان افزود: روستای کرشت از جمله موقوفات بزرگ شهرستان است که شش‌دانگ آن موقوفه بوده و همچنین موقوفات علی‌اکبرخان سمنانی، آسیه‌خانم و آستان مقدس امامزاده مطهر(ع) از دیگر موقوفات شاخص شهرستان محسوب می‌شوند.

رئیس اداره اوقاف پردیس با بیان اینکه وقف در حوزه‌های مختلف برای رفع نیازهای جامعه شکل گرفته است، گفت: بخشی از نیات واقفان در زمینه‌های بهداشت و درمان، اشتغال، تحصیل، امور خیریه و رفع نیازهای مردم اختصاص یافته و اجرای دقیق این نیات از مهم‌ترین وظایف سازمان اوقاف است.

محمودی حفظ موقوفات و اجرای امینانه نیات واقفان را دو اولویت اصلی اوقاف عنوان کرد و افزود: بسیاری از موقوفات شهرستان قدمتی نزدیک به ۲۰۰ سال دارند و استمرار این سنت نشان می‌دهد که وقف با هدف خدمت به جامعه و باقیات‌الصالحات ایجاد شده است.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید سازمان اوقاف در زمینه افزایش بهره‌وری موقوفات اظهار کرد: از اواخر دهه ۹۰، سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری موقوفات در حوزه‌های مختلف از جمله دانش‌بنیان، کشاورزی، آبزی‌پروری، پزشکی و صنایع مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس اوقاف پردیس همچنین از حمایت از یک شرکت دانش‌بنیان در شهرک صنعتی جاجرود خبر داد و گفت: این مجموعه در حوزه تولید تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کند و برخی محصولات آن برای نخستین بار در کشور تولید شده است.

محمودی افزود: سرمایه‌گذاری در این مجموعه دانش‌بنیان موجب شده بخشی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور در داخل تولید شود و این شرکت به مرحله بهره‌برداری کامل برسد؛ ظرفیتی که می‌تواند در آینده زمینه صادرات محصولات پزشکی را نیز فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی اتاق مشاوره وقف در اداره اوقاف پردیس خبر داد و گفت: این اتاق با هدف ارائه مشاوره‌های حقوقی به واقفان و پیشگیری از مشکلات حقوقی در تنظیم وقف‌نامه‌ها ایجاد شده است تا حقوق موقوفات و نیت واقفان در آینده با مشکل مواجه نشود.