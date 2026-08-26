پخش زنده
امروز: -
اعضای تیم ملی کشتی ساحلی کشورمان برای حضور در رقابتهای جهانی جمهوری آذربایجان، راهی باکو شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای جهانی کشتی ساحلی ۴ و ۵ شهریور در باکو جمهوری آذربایجان برگزار میشود و تیم ملی ایران با ترکیب زیر در این مسابقات حضور خواهد داشت:
وزن ۶۰ کیلوگرم:محمدعلی آرزو، امیرعلی دومیرکلایی
وزن ۷۰ کیلوگرم:هومن کلهری، کیارش ترابی
وزن ۸۰ کیلوگرم:مهیار معصومی، رضا جلیلیان
وزن ۹۰ کیلوگرم:امیرصالح جاویدانی، امیرعلی امینی، محمدمهدی محمدی
سرمربی: محمد نادری
مربیان: یونس سرمستی، وحید درامیمقدم، محمدجواد میرزائیان، علی دمیرکلایی