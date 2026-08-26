وزیر راه و شهر سازی گفت: در شرایط کنونی کشور، بنای ما بازسازی زیرساخت‌های خسارت دیده در جنگ است بنابراین مطالبات استان باید با اولویت بندی دقیق مطرح ولحاظ شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، وزیر راه وشهر سازی در نشست مدیران ارشد استان همدان با بیان اینکه در اکثر استان‌ها زیر ساخت عقب‌تر از ساخت وساز است گفت: مناطق زیادی داریم که ساخت وساز‌ها تمام شده، اما به دلیل نداشتن زیر ساخت قابل استفاده برای مردم نبوده است، اما این شرایط در استان همدان به دلیل پیگیری‌های مسئولان برعکس است وتقریبا درتمام موارد زیرساخت‌ها قبل هر گونه ساخت وسازی در حوزه مسکن ملی ایجاد شده است.

خانم فرزانه صادق که در نشست مشترک شورای برنامه ریزی وشورای تامین مسکن استان همدان حضور داشت در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تفویض اختیار به استانداران اشاره کرد وگفت تا افزایش محدوده شهری تا ۱۰ هکتار به استانداران تفویض اختیار شده است.

وزیر راه وشهرسازی همچنین از تعیین تکلیف طرح‌های مسکن ملی بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی وتامین اعتبار ویژه برای دهک‌ها تا پایان شهریورخبر داد وافزود:مسکن حمایتی باید هرچه زودتر در اختیار متقاضیان قرار گیرد ودر ارائه خدمات زیربنایی نباید مشمول تورم وافزایش قیمت انشعابات قرار گیرد.

فرزانه صادق با اشاره به اینکه مسکن باید مستقیم وبدون دست به دست شدن تحویل متقاضی شود گفت:بنا داریم با توجه به شرایط استان همدان وبه ویژه شهر همدان بافت فرسوده وبلند مرتبه سازی را رونق ببخشیم.

وزیر راه وشهر سازی که در سومین روز از هفته دولت به همدان سفر بود با بیان اینکه کلنگ جدیدی را به زمین نخواهیم زد تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور بنای ما بازسازی زیرساخت‌های خسارت دیده در جنگ است بنابراین مطالبات استان باید با اولویت بندی دقیق مطرح ولحاظ شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: قیمت زمین در همدان باللا است و امکان توسعه کم و بحران آب هم وجود دارد که باید برای این مشکلات تدابیر لازم را اندیشید.

فرزانه صادق با تاکید بر تحویل زمین به افراد واجد شرایط در قانون جوانی جمعیت، یادآوری کرد: قانون جوانی جمعیت بدون پیش بینی پشتوانه مناسب وعملی نوشته شد، اما با این وجود باید اجرایی شود ودولت باید پاسخگو باشد.